После вакцины "Спутник V" сотрудник "Свободы слова Савика Шустера" заболел коронавирусом

Сотрудник "Свободы слова Савика Шустера" за два часа до вакцинации "Sputnik V" сделал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.
Через два дня для возвращения в Украину из России он сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным.
Как рассказал Шустер в эфире ток-шоу, 7 февраля сотрудник программы решил вакцинироваться "Sputnik V".
"Чтобы вернуться и сесть в самолет, нужен ПЦР-тест. За два часа до вакцинации он сделал тест, который оказался отрицательным. Он сделал первую дозу вакцины и прилетел 9 февраля. 11 февраля во время теста на антиген он оказался положительным. Затем сделали ПЦР-тест, который также оказался положительным", – сказал Шустер.
Однако по словам врача Ольги Голубовской, некоторые ПЦР-тесты на коронавирус могут быть ложноотрицательными.
"Человек может быть вакцинирован в конце инкубационного периода, и у него может развиться клиника. Он подлежит наблюдению, изоляции. Уже только после динамического наблюдения можно будет окончательно оценивать ситуацию", – сказала Голубовская.
Ранее в Офисе президента рассказали, как будут вакцинировать украинцев.
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