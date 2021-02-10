"Последствия могут быть фатальными": эксперт о тех, кто помогает обойти тарифы на коммуналку

После того, как тема повышения тарифов на коммуналку в очередной раз оказалась на слуху, в Украине активизировались дельцы, предлагающие обойти возможные высокие расценки. Например, сейчас в соцсетях активно рекламируют свои услуги продавцы дубликатов газовых счетчиков и всевозможных пломб. Кроме того, в Telegram-каналах публикуются "видеокурсы", в которых поясняют, как все эти устройства работают. Статистика показывает, что у таких ресурсов уже тысячи подписчиков. Как мы выяснили, эти "умельцы" время от времени публикуют и обращения к госструктурам, которые по долгу службы контролируют средства учета воды и газа.

"На видео тестовый аппарат, уважаемые госслужащие, не пытайтесь его пробивать", – написали авторы одного из роликов, тем самым утверждая, что вычислить их якобы практически нереально.

Под видом покупателя, желающего сэкономить на учете потребленного газа мы связались с одним из таких продавцов.

"Можете купить у нас такой счетчик, который будет останавливаться, точную копию такого счетчика, какой имеете сейчас", – сообщил нам продавец. При этом цену не назвал. "Нужно понять, копию какого счетчика вы хотите. Только тогда можно говорить о цене. Но сразу говорю, что будет недешево", – уточнил он.

О поддельных счетчиках и пломбах наслышаны и в газовых компаниях. Кроме того, приводят статистику: ориентировочно 1-5% – это оборудование, где было незаконное вмешательство, в том числе после которого счетчики переставали учитывать потребленный газ.

"У этой проблемы есть несколько аспектов. Первое – это безопасность, – говорит директор департамента метрологии и телеметрии компании "Киевгаз" Олег Искимжи. – Когда проводят незаконные манипуляции со счетчиками, то, соответственно, нарушается герметичность приборов. Возможны утечки. Они, кстати, в таких случаях минимальное, что может произойти. Основная проблема – полная разгерметизация. Это означает, что газ будет заполнять помещение с такой скоростью, с какой бы заполнял при отсоединенной от шланга плиты. Такие прецеденты в Украине были – в Николаевской, Днепропетровской и других областях".

По данным газовых компаний, дельцы часто рекламируют дубликаты счетчиков.

"Злоумышленники покупают счетчики, сделанные по стандартам, вскрывают счетные механизмы, выполняют манипуляции. В конструкции счетчика происходят необратимые изменения, – поясняет Олег Искимжи. – В дальнейшем все эти вмешательства все равно выявляются. Есть два вида вмешательств. Например, обыкновенный вандализм, когда ломают внутренние элементы и счетчик перестает учитывать газ. Но эти действия легко различимы на глаз. Второй аспект проблемы – модификация. То есть подделывают пломбы, встраивают клапаны, всевозможные магниты. Такие изменения тоже возможно выявить. Ответственность потребителя в подобных случаях такая: за год пересчитывается потребление газа по максимуму, какой только возможен. Кроме того, такие действия имеют признаки уголовно наказуемого нарушения. Последствия таких воздействий, модификаций фатальны для большинства потребителей. Прецеденты тоже есть".

Как мы выяснили, за последние годы многие стараются вмешаться в работу счетчиков воды.

"Любое воровство рано или поздно все равно будет наказано. Вычислить тех, кто пытается обмануть водоканал, уже довольно просто. Когда мы видим, что семья потребляет всего один кубометр воды из месяца в месяц, то обращаем на это внимание. Конечно, бывают ситуации, когда жильцы часто в разъездах. Но если такое постоянно, то назначается контрольное снятие показателей. Может возникнуть ситуация, когда нужно отдавать счетчик на поверку. А она всегда показывает, было ли вмешательство. Как правило, в таких случаях происходит перерасчет потребления воды", – рассказала нам директор по информполитике Ассоциации водоканалов Украины Виктория Яковлева.

Также, как оказалось, за последние годы суды рассмотрели сотни дел, когда речь идет о воровстве электроэнергии. Соответствующие данные опубликованы в госреестре судебных решений. Практика показывает, что суды в подавляющем большинстве постановляют, чтобы нарушители заплатили суммы, на которые причинен ущерб. Кроме того, нарушители обязаны заплатить и судебный сбор.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала группировку, которая помогала украинцам устанавливать специальные медленные счетчики.

Ранее передавали, что тарифы не будут повышать до весны. Подробности – в сюжете.

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