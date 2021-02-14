Постковидный синдром: в Украине открыли отделение для реабилитации после COVID-19

У людей после новой болезни часто возникает депрессия и другие нервные расстройства

Постковидный синдром, рядом с коронасомнией, – еще одно тяжелое, но до сих пор мало понятное последствие COVID-19. Мы думаем, что выздоровели, но коронавирус не исчезает бесследно. Даже у тех, кто переболел в легкой форме, могут быть последствия, говорится в сюжете корреспондента "Сегодня" Евгении Коваленко.

Каждый пятый, кто преодолел опасный вирус, испытывает повышенную тревожность, страх и депрессию, страдает от бессонницы и панических атак.

"Мы знаем, что это из-за вируса. Но почему и механизм мы пока не знаем. Есть большая депрессия. Так и называется – большая депрессия. Серьезные психические расстройства. Есть хронические, которые ни от чего не зависят. И есть социальные, которые из-за большого стресса, постоянного стресса", – объясняет психотерапевт Тина Берадзе.

Британские ученые анкетировали сотню пациентов в течение полугода после выздоровления, восемь из которых имели тяжелое течение болезни, а другие лечились дома. Опрос показал, что почти у всех длительное время сохранялись симптомы ковида. Реабилитация иногда затягивается на месяцы.

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В санатории под Киевом открыли первое в Украине отделение, которое занимается реабилитацией пациентов после ковида. Александр Кобаса по специальности акушер-гинеколог, но временно сменил профиль. Вместе с коллегой методом проб и ошибок разработал программу для поддержания физического и психологического состояния послековидных.

Осенью прошлого года физический терапевт Олег Кривохата сам перенес коронавирус. Переболел относительно легко, однако затем еще долго чувствовал себя плохо.

"У меня точно были поражения нервной системы. У меня были проблемы с дыханием. Я потерял где-то около 70-ти процентов голоса для пения. То есть, я не мог брать высокие ноты. Ну и само состояние было очень ослабленное. То есть, я очень быстро уставал", – делится медик.

Собственную программу оздоровления испытал на себе. Исправлял недостатки. Говорит, несмотря на то, что понимал процессы, которые с ним происходят, все равно иногда не мог справиться с эмоциями.

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В санатории проводят лечение по нескольким направлениям:

Ароматерапия и музыкотерапия

"Пациенты у нас здесь находятся в таком медитативном состоянии. И именно такие методики лучшие для восстановления эмоциональных состояний психики", – объясняет Александр.

Процедуры для улучшения работы дыхательных путей

"Это ингаляции, которые используют после воспалительных процессов. Это аппарат кислородной терапии для насыщения организма кислородом", – говорит доктор.

Плавание в бассейне по американской реабилитационной методике Вацу

Это расслабляющий водный массаж. Помогает восстановить нервную систему. Олег прошел сертифицированное обучение и теперь применяет эту методику для пациентов с постковидниым синдромом.

"Когда человек много кашлял, у него уже такой спазм внутри. Он чувствует внутреннее напряжение. Кроме того, что он расслабляется психологически – у него расслабляются мышцы. И восстанавливается дыхание. Поэтому эта методика, которую американцы применяют для ветеранов, для Украины она инновационная", – объясняет терапевт.

Программу в этом санатории прошли 10 человек. Пока восстановиться после ковида в этом месте можно только за свой счет, и это не дешево. Минзрав вроде только рассматривает такую возможность для постковидных пациентов предоставлять путевки на реабилитацию. Все пока держится на энтузиазме врачей. Никаких официальных инструкций нет, говорят медики. А послековидная реабилитация – крайне необходима.

Напомним, в результате карантина из-за коронавируса количество случаев тяжелой депрессии среди населения резко увеличилось. Особенно пострадала возрастная группа от 18 до 25 лет.

Также ученые выделили четыре новые симптомы коронавируса: лихорадку, потерю аппетита, головную боль и боль в мышцах.