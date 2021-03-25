Повторные заражения COVID-19 участились – болезнь возвращается раньше, чем через 3 месяца

Случаи повторного инфицирования COVID-19 участились в Украине. Больше всего таких заражений – среди врачей и работников сферы обслуживания. Болезнь может вернуться, даже если с предыдущего заражения не прошло и трех месяцев. Те, кто переболел во второй раз, рассказали "Сегодня", что повторное заражение переносится тяжелее.

Дважды положительный тест на коронавирус получала Светлана Богдезиевич из Запорожья. Причем с промежутком всего в два месяца. Хотя врачи уверяли, что иммунитет после первого заражения продержится минимум три месяца.

Первый раз одним из самых заметных симптомов была постоянная усталость. Температура сначала поднялась до 37,2, а потом опустилась до 35,8 и какое-то время держалась ниже 36 градусов. Во второй раз уже пропало обоняние. До появление этого симптома COVID-19 у Светланы лечили как простуду – никто не верил, что повторное заражение произошло так рано.

Видео: Сегодня

В первый раз журналистка Анна Тесленко даже не осознала, что заразилась коронавирусом – ни температуры, ни слабости у нее не было. Потерю вкусов и запахов женщина списала на гормональный сбой, ведь тогда она только что выписалась из роддома. Вирус вернулся через восемь месяцев, и во второй раз уже появилась температура и возникли другие симптомы.

"Была паническая атака. Ночью я почувствовала, как у меня заложило нос, и мне казалось, что сейчас будет отек легких и все", – рассказала Анна.

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Переболеть COVID-19 можно и дважды, и трижды, подтверждает врач-эпидемиолог Екатерина Сояк. Но она уверяет, что вторая болезнь не обязательно будет протекать тяжелее.

"Кто-то повторно переносит легче, кто-то, наоборот, тяжелее. Четкой закономерности пока что не отслеживается. Надежда на вакцинацию, на коллективный иммунитет, и на то, что будут снижаться темпы пандемии", – сказала врач.

Украинцев, которые подхватили коронавирус в третий раз, начали фиксировать с начала марта. Пока такие случаи единичны.

Но даже если вы уже победили болезнь однажды, не стоит полностью надеяться на антитела, лучше поберечься.

Напомним, 24 марта Украина побила "рекорд" по числу смертей от коронавируса и новых случаев за сутки- выявили 16 669 новых инфицирований, скончались 362 украинца.