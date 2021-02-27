Пожар в больнице Черновцов: что известно о погибшем

Мужчина, который погиб в результате пожара в больнице в Черновцах, находился в тяжелом состоянии – он болел COVID-19.

Об этом спикер полиции Черновицкой области Диана Козлова рассказала "Сегодня".

"Погибший – мужчина возрастом 76 лет. Он был пациентом этой больницы", – сказала Козлова.

В свою очередь заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Гусак рассказала о том, в какой состоянии, в последнее дни, находился погибший мужчина.

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"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Он лечился и в очень сложном состоянии находился. И умер, скорее всего... Опять же, врачи будут говорить, это не вопрос самого пожара, скорее всего, это страх и тяжелое состояние от коронавируса, который у него был. Соответственно, родственникам сообщили", – сказала она.

Гусак отказалась комментировать вероятные версии взрыва в больнице, отметив, что это должны комментировать сотрудники ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что история со смертельным пожаром в 1-й больнице Черновцовобрастает страшными подробностями. Как оказалось, причиной трагедии мог стать самоподжог одного из пациентов.