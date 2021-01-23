Пожар в доме престарелых в Харькове: одного из задержанных взяли под стражу

Подозреваемого арендатора сгоревшего дома престарелых в Харькове Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Об этом сообщает "Сегодня".
Сегодня в Киевском районном суде проходит суд над задержанными владельцами сгоревшего частного дома престарелых.
Как сообщает "Суспільне", Вячеслав Кравченко рассказал, что помогал с организационными вопросами жене, которая фактически управляла заведением и в последнее время болеет. Мужчина имеет диплом психолога, официально нигде не работал, женат.
"Помогаю людям, которые попали в трудную ситуацию, наркозависимым, консультирую людей", – сказал Кравченко.
Мужчина прописан в Киеве, проживает в Харькове в районе Салтовки с тещей и тестем пожилого возраста.
"Старые люди, родители, и так случилось, что нужна помощь ... Она (жена) перенесла операцию. И она не ходит, ходит с трудом", – сообщил Кравченко.
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Задержанный уточнил, что домом престарелых, где произошел пожар, занималась его жена.
"Этим занималась моя жена, я иногда, когда она болела,то просила выполнять какие-то поручения, мне приходилось это делать", – сказал он.
Как сообщали ранее сегодня будут избраны меры пресечения еще для троих подозреваемых.
Напомним, правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в харьковском доме престарелых.
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