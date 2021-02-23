Преступления России на Донбассе и в Крыму: Украина созвала дебаты в ООН

В последнее время обострилась ситуация на фронте, а в Крыму зверствует ФСБ

Сегодня на Генассамблее ООН запланированы дебаты относительно ситуации в оккупированном Крыму и на захваченных территориях Донбасса. Заседание созвано по инициативе Украины.

Основанием для обсуждения этого вопроса стало обострение на фронте и последняя волна репрессий на полуострове. Дебаты запланированы на 17:00 по Киеву.

На прошлой неделе ФСБ снова пришли с обысками к крымским татарам – в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма. Впоследствии пятерых активистов арестовали за якобы причастность к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

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Видео: Сегодня

В то же время на Донбассе боевики усилили обстрелы. Только вчера вблизи шахты "Бутовка" погиб украинский армеец. Но и это еще не все. Как сообщали новости "Сегодня", уже 23 февраля с самого утра погиб еще один украинский военный и один получил ранение. Также мы писали о гибели трех бойцов ВСУ, которые сгорели в блиндаже.



Тем временем Великобритания в пух и прах разнесла Россию в ООН.