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Превращение в слона — фейк или прорывная технология?

19 февраля, 19:45

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В сети бурно обсуждают ролик, речь в котором идет о весьма необычной технологии

Главным посылом видео выступает техническая возможность превратить человека… в слона. Звучит более чем странно — именно поэтому мы предприняли попытку докопаться до сути видеоряда.

В первую очередь, мы пытаемся понять, кто является автором этой идеи. Вопросы также вызывает смысловая нагрузка вышедшего ролика. С одной стороны, похоже на розыгрыш. С другой, с момента достаточно громкого инфоповода прошло достаточно времени — вероятно, настало время для новости, оглушительной по своим масштабам.

Возможно, в ролике проводится аналогия с известным крылатым выражением "Довольный, как слон"? Конечно же, так повелось от того, что в шутливой форме мы сравниваем человека с огромным животным. Таким образом мы многократно усиливаем описание эмоции наслаждения. Видимо, создатели обсуждаемой "технологии" слишком буквально восприняли эту поговорку.

Никто пока не знает, что это за технология превращения людей в слонов, но надеемся, что уже совсем скоро она раскроет свой секрет. Все мы с нетерпением ждем, когда сможем понять — это вымысел или наши предстоящие реалии? Оставайтесь с нами, чтобы первыми узнать в чем тут дело.

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