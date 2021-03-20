Привитый CoviShield журналист заразился коронавирусом (видео)

У военного корреспондента Александра Махова, который получил первую дозу вакцины от коронавируса CoviShield 10 дней назад на передовой, ПЦР-тест показал положительный результат.

Он рассказал новостям "Сегодня", что почувствовал ухудшение состояния в тот же день, когда делали прививку. Сначала думал, что это побочная реакция на вакцину, но симптомы не прошли и через неделю.

Журналист предполагает, что заразился именно в день вакцинации.

"Мой врач говорит, что заразиться вакциной я не мог, а заразился я скорее всего в тот день, когда приехал снимать сюжет в военный госпиталь о прививках воинов, и тогда я и получил свой укол. На 10 день после вакцинации у меня такие симптомы: головная боль, боль в глазах, очень сильно крутит ноги и немного кашляю", – рассказал Махов.

В случае с журналистом вакцина не успела подействовать, однако даже после полноценной вакцинации можно заболеть, хотя и нечасто. Об этом свидетельствуют несколько случаев в Израиле, который является одним из лидеров по темпам вакцинации – там уже половина населения получила вторую дозу вакцины.

Израильские врачи говорят, что болезнь у всех проходит легко и без осложнений, однако, чтобы окончательно выработался иммунитет к коронавирусу, после второй прививки должно пройти минимум две недели.

"На сегодняшний день заразилось около 100 человек коронавирусом, после того, как они получили вторую дозу вакцины. Никто из этих людей не попал в реанимацию, не в тяжелом состоянии, никто из них не умер. Все выписаны з больницы. Это на 4,2 млн людей, которые привиты двумя дозами. Если люди заражаются – это не имеет никакого отношения к вакцине", – утверждает врач-реаниматолог Борис Брыль.

Напомним, журналист телеканала "Украина" Александр Махов снимал репортаж о вакцинации украинских бойцов от коронавируса на передовой, куда прибыли выездные бригады из военного госпиталя, и сам привился от COVID-19/