Прививка от COVID-19 за свой счет: Степанов назвал условие ее получения

Получить прививку от коронавируса в Украине за свой счет можно будет без очереди и независимо от того, входит ли человек в группу риска.

Об этом на брифинге с Европейской Бизнес Ассоциации заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает УНН.

"То, что касается бесплатной вакцины — у нас есть четкие этапы и то очень скрупулезно смотрим, чтобы никаких не было сдвигов. А если появляется на коммерческом рынке — то там уже очередь формируется совсем по-другому и там каждый имеющий средства и желающий за свой счет вакцинироваться, независимо от того, относится он к группам риска или не относится — государство не будет это регулировать", — сказал Степанов, отвечая на вопрос, можно ли украинцам сделать платную вакцинацию в обход очереди.

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Он отметил, что частные компании могут вакцинировать население на коммерческой основе, если будут выполнены соответствующие медицинские условия и будут использовать вакцины, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, выступая в Верховной Раде на Часе вопросов к правительству Степанов заявил, что вакцинацию 21 миллиона украинцев планируют завершить до конца 2021 года.

Любопытно, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что как Минздрав будет бороться с вакцинацией "вне очереди". Если кто-то сделает прививку раньше положенного срока – это грозит уголовным делом.

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