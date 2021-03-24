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Прививки от коронавируса получили 137 тысяч украинцев: ситуация по регионам

24 марта, 09:03

Ксения Капустинская

За последние сутки вакцинировали против COVID-19 более 15 тысяч человек

Вакцину против COVID-19 в Украине получили 15 097 человек за вчерашние сутки, 23 марта. Это на 4193 прививки больше, чем сделали за предыдущие сутки. Всего с начала кампании вакцинации привито 137 026 человек.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 331 131 человек.

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В целом за сутки 23 марта ситуация с вакцинацией в регионах была такой:

Напомним, в Украине стартовал второй этап вакцинации – прививки предлагают людям старше 80 лет, а также работникам социальной сферы и общественного здоровья. Вот только не все хотят делать укол. Сайт "Сегодня" разбирался, почему старики не хотят вакцинироваться от COVID.

Видео: Сегодня

Также сообщалось, что Верховная Рада сняла с производителей и медиков ответственность за любые побочные эффекты из-за прививки против коронавируса. Но уже через две недели Кабмин должен представитьгосударственный механизм возмещения в случае осложнений.

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Источник: Сегодня

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