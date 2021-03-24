Прививки от коронавируса получили 137 тысяч украинцев: ситуация по регионам

Вакцину против COVID-19 в Украине получили 15 097 человек за вчерашние сутки, 23 марта. Это на 4193 прививки больше, чем сделали за предыдущие сутки. Всего с начала кампании вакцинации привито 137 026 человек.
Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.
На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 331 131 человек.
В целом за сутки 23 марта ситуация с вакцинацией в регионах была такой:
- Винницкая область – 810 прививок;
- Волынская область – 390 прививок;
- Днепропетровская область – 1120 прививок;
- Донецкая область – 50 прививок;
- Житомирская область – 700 прививок;
- Закарпатская область – 630 прививок;
- Запорожская область – 430 прививок;
- Ивано-Франковская область – 712 прививки;
- Киевская область – 890 прививок;
- Кировоградская область – 400 прививок;
- Луганская область – 120 прививок;
- Львовская область – 1055 прививок;
- г. Киев – 1330 прививок;
- Николаевская область – 470 прививок;
- Одесская область – 520 прививок;
- Полтавская область – 610 прививок;
- Ровенская область – 530 прививок;
- Сумская область – 810 прививок;
- Тернопольская область – 740 прививок;
- Харьковская область – 520 прививок;
- Херсонская область – 550 прививок;
- Хмельницкая область – 240 прививок;
- Черновицкая область – 190 прививок;
- Черниговская область – 350 прививок;
- Черкасская область – 930 прививок.
Напомним, в Украине стартовал второй этап вакцинации – прививки предлагают людям старше 80 лет, а также работникам социальной сферы и общественного здоровья. Вот только не все хотят делать укол. Сайт "Сегодня" разбирался, почему старики не хотят вакцинироваться от COVID.
Также сообщалось, что Верховная Рада сняла с производителей и медиков ответственность за любые побочные эффекты из-за прививки против коронавируса. Но уже через две недели Кабмин должен представитьгосударственный механизм возмещения в случае осложнений.
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