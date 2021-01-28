Пробка на 4 км, из сугробов вытащили 550 авто: из-за снега в двух областях перекрыли трассы (видео)

На трассе Киев – Одесса в пробке стоят около 100 фур и грузовиков

В Одесской и Николаевской области из-за снегопада запретили движение транспорта на отдельных дорогах. На трассах образовались пробки в несколько километров, спасатели, копы и коммунальщики целый день вытягивают авто из сугробов.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В частности, движение ограничили на таких трассах:

Одесская область – М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган и на всех автодорогах местного значения (все виды транспорта);

Николаевская область – дорога М-13 Кропивницкий – Платоново (тяжеловесы).

На трассе М-05 Киев – Одесса образовалось две пробки в Одесской области.

Первая вблизи с. Петроверовка Ширяевского района. Там застряли около 100 фур и грузовиков, длинна пробки около 4 км. На месте сейчас 8 машин Службы автомобильных дорог и тяжелая техника ГСЧС – БАТ. Движение перекрыто подразделениями Нацполиции.

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Видео: патрульная полиция

Вторая в районе села Знаменка Березовского района. Там стоят два автобуса (в одном – 18, в другом – 13 человек). Доставать их из снега направились спасатели на спецтехнике.

Видео Александра Дмитренко Видео: Сегодня

Также известно, что за сегодняшний день 28 января, сотрудники ГСЧС отбуксировали около 550 авто (там было 1350 людей) и убрали 52 поваленных дерева.

Видео: ГСЧС

Всего на дорогах работают более 1070 человек и более 920 единиц техники.

Видео Александра Дмитренко Видео: Сегодня

Напомним, в Николаевской области в снежной ловушке оказались более сотни фур.

Кроме того, мы писали, какая ситуация сегодня, 28 января, в заснеженной Одессе.