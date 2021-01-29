Продолжительность жизни пожилых людей после коронавируса сокращается – медик

Минимум на один год сокращается продолжительность жизни

Продолжительность жизни пожилых людей, переболевших коронавирус, сокращается минимум на один год.

Об этом рассказала в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград.

Она также отметила, что из-за того, что украинские больницы сосредоточены на оказании помощи больным коронавирусом, люди с другими заболеваниями не получают надлежащего лечения.

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"Мы не смогли обеспечить предоставление адекватной медицинской помощи очень большому количеству людей, которые того требовали. Уже в мире сегодня посчитано, что в результате перенесенного вируса у старших людей сокращается срок жизни минимум на один год", – рассказала Виноград.

К слову, Фонд глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19 (COVAX) начнет первые поставки вакцин в феврале-2021. Как заявил председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, первый миллиард доз будет поставлен в течение 2021 года, остальные поставки – в течение 2022-го.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцев будут вакцинировать от коронавируса в пять этапов, а до конца года прививки получит половина населения страны.