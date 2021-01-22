Программа Фонда Рината Ахметова спасает жизни в больницах Харьковской области

В больнице на 300 коек кислородной магистрали не хватает мощности, поэтому нужны концентраторы кислорода

Больницы страны нуждаются в подведения кислорода к каждой койке с тяжелыми больными COVID-19. Бывает так, что кислорода в больнице хватает, но к пациенту он может не дойти, не хватит давления в магистрали. В этом случае спасают концентраторы, которые производят кислород из любого воздуха. Но такая медтехника до сих пор в большом дефиците.

Как программа Фонда Рината Ахметова спасает жизни – рассказывают корреспонденты новостей "Сегодня" Ирина Антонюк и Александр Романовский.

COVID-19 изменил жизнь и профессора Харьковской медакадемии. Обычно в областной инфекционной больнице Владимир Корсунов консультировал больных пару раз в неделю. Но уже полгода почти "живет" на работе.

Заведующий отделением реанимации Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов рассказывает:

"Нам удалось выписать с выздоровлением трех пациентов, и один из этих пациентов на аппарате ИВЛ, который подарил Фонд Рината Ахметова. Это был молодой человек, 26 лет, и он в своей жизни обязан и этому оборудованию. И тому, что оно появилось вовремя в нашей больнице".

В этой больнице самая большая кислородная магистраль в стране. Но есть проблема: даже ее мощности не хватит на всех больных, а это 300 коек. Эта емкость не обеспечит желаемый уровня давления в системе. Поэтому часть коек должна быть оборудована исключительно концентраторами, то есть медтехникой, которая в прямом смысле превращает воздух в кислородом.

В больницу новое оборудование доставили благодаря программе "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Оно дает 10 литров кислорода, а концентраторы, которые дают меньшее количество кислорода – почти неэффективны. Концентраторы высшего класса будут эффективно лечить и по окончании пандемии. Только в декабре Фонд Рината Ахметова и банк ПУМБ передали в больницы страны 140 кислородных концентраторов.

Заместитель руководителя регионального центра ПУМБ в г. Харьков Андрей Евсеев говорит:

"Когда Украина столкнулась с пандемией, Ринат Ахметов первым пришел на помощь. Он объединил усилия благотворительного фонда, банка ПУМБ, SCM, ФК "Шахтер". Благодаря этому 300 млн гривен были перечислены на борьбу с коронавирусом".

Заведующая приемным отделением Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова благодарит Фонд Рината Ахметова и банк ПУМБ за понимание проблемы, сочувствие и помощь. Сейчас больница готовится к запуску еще одного реанимационного отделения, ведь новая вспышка заболевания может произойти в ближайшее время.

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Напомним, ранее сообщалось, что аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова спасают жизни в Уманской больнице.

Новости "Сегодня" также рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помогает врачам пережить пандемию.