Пропагандистка Кремля Симоньян просит Россию "забрать Донбасс домой": видео

Одна из самых известных российских пропагандисток, главред кремлевского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала власти РФ аннексировать оккупированный боевиками Донбасс.

Об этом она заявила, выступая на пропагандистском форуме "Русский Донбасс", который проходил 28 января в Донецке. Видеозапись ее выступления была опубликована в Twitter кремлевского журналиста Дмитрия Смирнова.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью своей огромной и большой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой!" – заявила Симоньян со сцены.

Сама же она уже опубликовала в своем Telegram фото с оккупированной территории.

Маргарита Симоньян. Фото: t.me/margaritasimonyan Реклама

Вместе с ней в Донецк приехали ее муж, российский телеведущий Тигран Кеосаян и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

На этом фоне Министерство иностранных дел Украины решило внести Кеосаяна в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну (Бабаян и Симоньян в нем находятся уже давно).

Напомним, что на этой неделе Министерство культуры и информационной политики внесло в "черный список" двух российских артисток – Алену Апину и Юлию Беретту из группы "Стрелки". Они обе посещали оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства.