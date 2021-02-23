Протесты на Банковой: демонстрантов массово задерживают (фото и видео)

Участников беспорядков под Офисом президента доставляют в Печерское управление Нацполиции в Киеве

В результате беспорядков возле Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве задержали не менее 17 человек.

Об этом сообщили на странице столичного управления Нацполиции в Facebook.

Кроме того, после применения протестующими газовых балончиков и фаеров начато уголовное производство по факту оказания сопротивления представителю правоохранительных органов (ст. 342 УК Украины).

Также в соцсетях пишут, что протестующих доставляют в Печерское районное управление Нацполиции в Киеве.

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Некоторые задержанные утверждают, что их держат в актовом зале отделения.

Очевидно, среди участников митинга есть потерпевшие. На странице Kyiv Online в Facebook опубликовали видео с окровавленным демонстрантом, однако обстоятельства, при которых он получил травму, не уточняются.

В Нацполиции сообщили также, что они осуществляют дежурство совместно с военнослужащими Национальной гвардии. Также на месте акции присутствуют взрывотехники и работники полиции диалога.

"Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства немедленно реагируют на все провокации", – отметили правоохранители, призвав организаторов и участников акции соблюдать законы и и не нарушать общественный порядок.

Напомним, что беспорядки были вызваны приговором, который ранее в этот день вынесли украинскому активисту Сергею Стерненко. Его признали виновным и по совокупности уголовных преступлений приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества.