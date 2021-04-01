Протесты на Банковой: организатора акции поместили под домашний арест

Судья отправил под домашний арест уже второго участника беспорядков за день

Вслед за Давидом Гаджимурадовым, которого суд сегодня поместил под домашний арест, меру пресечения избрали еще одному участнику протеста под стенами Офиса президента 20 марта – Сергею Филимонову.

Об этом сообщает Суспільне.

На заседании 1 апреля Печерский суд Киева поместил лидера общественного движения "Гонор" на два месяца под круглосуточный домашний арест.

При этом заседание по делу другого участника акции Алексея Белковского перенесли – его адвокат объявил отвод судьи.

Защита Филимонова тоже добивалась отвода судьи, однако их ходатайство отклонили ранее в этот день.

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Напомним, ему вменяют хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК) – именно такая формулировка значилась в подозрении, которое активисту вручили на прошлой неделе. Она предусматривает максимальное наказание в виде до пяти лет лишения свободы.

Сергей Филимонов с адвокатом Маси Найемом. Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

Под данным "предметом" подразумевается фаер, который он зажег на акции "Не слышишь? Увидишь" в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, которая проходила под ОПУ на Банковой. Адвокат Филимонова заявил, что фаер не может быть доказательством вины, поскольку подобная пиротехника часто используется на акциях.

Ранее сам Филимонов назвал акцию не политической, а "художественной инсталляцией", на которой не было пролито ни одной капли крови.

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