Против Порошенко и Байдена открыли два уголовных дела – адвокат

Адвокат народного депутата Петра Порошенко заявил, что украинские правоохранители зарегистрировали два уголовных дела – против его клиента и президента США Джо Байдена.

Об этом Игорь Головань заявил во время брифинга.

"22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента США Байдена", – сказал он.

По словам юриста, производства инициировали по заявлению народного депутата Андрея Деркача, против которого Минфин США ввел персональные санкции, и решению Печерского суда.

Реклама

Напомним, в 2020 году Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых слышны голоса, похожие на голоса Байдена и Порошенко. Нардеп утверждает, что американские власти оказывали давление на экс-президента Украины.

В предвыборном штабе Байдена случившееся отнесли к "усилиям России по нанесению ущерба экс-вице-президенту", назвав пленки "сильно отредактированными" и "дыркой от бублика". После этого в США назвали нардепа Деркача российским агентом.

Подробнее о скандале – читайте в материале "Сегодня".