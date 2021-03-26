Противопоказания и побочные эффекты: все, что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac

После двух доз ее эффективность – 83,5%

В Минздраве рассказали об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, которая 25 марта прибыла в Украину.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Facebook.

CoronaVac – инактивированная вакциной, она состоит из "убитого" вируса. После прививки организм реагирует на вирус и вырабатывает иммунитет. Эффективность CoronaVac – 83,5%. Для защиты нужны две дозы, их вводят с интервалом от 14 до 28 дней.

После вакцинации CoronaVac могут появится побочные эффекты:

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;

аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;

покраснение, боль и отек в месте укола;

отеки век, покраснение глаз;

рвота или тошнота, диарея;

утомляемость, сонливость;

кашель или насморк;

лихорадка или озноб;

спазмы мышц;

склерома.

В Минздраве пояснили, что побочные реакции являются нормальными и проходят за несколько дней после прививки китайской вакциной.

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Также в Минздраве назвали противопоказания для прививки вакциной CoronaVac, это:

тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;

гиперчувствительность к компонентам;

температура тела выше 38,5 градуса;

серьезные заболевания нервной системы;

тяжелые хронические заболевания;

беременность и кормление грудью.

Ранее мы сообщали, что 25 марта Украина получила первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. "Сегодня" собрали все, что известно о китайском препарате, которым будут вакцинировать украинцев.