Противопоказания и побочные эффекты: все, что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac

В Минздраве рассказали об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, которая 25 марта прибыла в Украину.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Facebook.
CoronaVac – инактивированная вакциной, она состоит из "убитого" вируса. После прививки организм реагирует на вирус и вырабатывает иммунитет. Эффективность CoronaVac – 83,5%. Для защиты нужны две дозы, их вводят с интервалом от 14 до 28 дней.
После вакцинации CoronaVac могут появится побочные эффекты:
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;
- аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;
- покраснение, боль и отек в месте укола;
- отеки век, покраснение глаз;
- рвота или тошнота, диарея;
- утомляемость, сонливость;
- кашель или насморк;
- лихорадка или озноб;
- спазмы мышц;
- склерома.
В Минздраве пояснили, что побочные реакции являются нормальными и проходят за несколько дней после прививки китайской вакциной.
Также в Минздраве назвали противопоказания для прививки вакциной CoronaVac, это:
- тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;
- гиперчувствительность к компонентам;
- температура тела выше 38,5 градуса;
- серьезные заболевания нервной системы;
- тяжелые хронические заболевания;
- беременность и кормление грудью.
Ранее мы сообщали, что 25 марта Украина получила первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. "Сегодня" собрали все, что известно о китайском препарате, которым будут вакцинировать украинцев.
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