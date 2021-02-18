Пятница будет очень холодной: где будут метели и самые сильные морозы

В Украине ударит сильный мороз ближайшей ночью – столбики термометров опустятся ниже 20 градусов, а днем в пятницу "потеплеет" до -12.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, лютые холода выходят на финишную прямую перед потеплением. Ближайшей ночью отсутствие осадков и атмосферные прояснения приведут к морозу 20-26 градусов.
В западных областях (кроме Волынской и Ровенской областей), в Днепропетровской области, в Кропивницком с районами и на востоке ожидается 14-20 градусов мороза.
В южной части Украины и на Закарпатье 9-15 мороза.
Что завтра днем?
Температура воздуха будет колебаться в пределах 7-12 градусов.
На западе и юге 1-7 мороза.
Осадки в Украине маловероятны, только ночью в Приазовье пройдет снег с метелями. Там будет сильный ветер.
В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода: ночью в столице 18-22 мороза, в окрестностях ниже; днем ожидается около -10.
Диденко добавила, что дальше начнется оттепель и потепление до "плюсов".
Как сообщали новости "Сегодня", ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что в Украине скоро потеплеет, но ненадолго.
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