Радуцкий объяснил, сколько продлится вакцинация украинцев против COVID-19

Спустя некоторое время может понадобиться повторная прививка, говорит нардеп

Кампания по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 в Украине продлится больше года.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал народный депутат от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Нардеп напомнил, что ориентировочная дата начала вакцинации в Украине – 15 февраля. К этой дате в Украине по международному механизму СOVAX поставят первую партию вакцин – 117 тысяч доз препарата Pfizer-BioNTech.

"Вакцинация от коронавируса не закончится через полгода или через год. Прививки в некоторых странах делаются вакцинами, которые еще проходят последний этап испытаний. У нас нет четкой информации, сколько будет действовать вакцина. Вероятно, спустя некоторое время гражданам придется снова проходить прививки", – предположил депутат.

Он также напомнил слова президента Владимира Зеленского, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной.

"Наша задача – как можно быстрее вакцинировать всех украинцев, кто желает сделать прививку", – отметил глава комитета по здравоохранению.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и Novavax.

А главный санитарный доктор страны Виктор Ляшко рассказывал, что примерно 5 млн прививок будут делать ежемесячно.

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