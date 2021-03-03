Радуцкий: Украина выходит на очередную волну по коронавирусу

Из-за роста заболеваемости коронавируса Украина выходит на очередную волну по COVID-19.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, рост заболеваемости связан с тем, что люди немного расслабились после послаблений карантина.

"На сегодняшний день все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост", - заявил Радуцкий.

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Рост количества больных может быть связан с мутациями COVID-19.

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"Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы – диарея, тошнота", – объяснил он.

Нардеп считает, что единственный способ побороть коронавирус – это появление коллективного иммунитета.

"Вакцинация – это самый действенный способ появления коллективного иммунитета. Но у нас должно быть привиты не менее 60% всего населения", - отметил он.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19, а сделал он это в Северодонецке вместе с военными. Он также призвал украинцев не отказываться от прививок.

Также сообщалось, что украинец разработал онлайн-калькулятор, который позволяет определить время ожидания своей вакцины от коронавируса.

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