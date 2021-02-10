Радуцкий заявил о нарушениях при использовании выделенных на скорую помощь денег

Из почти миллиарда гривен, выделенных из государственного бюджета на развитие экстренной медицинской помощи, четвертая часть была потрачена с нарушением законодательства, а около 114 млн гривен вообще не были потрачены.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий по итогам отчета Счетной палаты на заседании Кабмина.

Он напомнил, что пилотный проект, в котором участвовали Киев, Винницкая, Донецкая, Полтавская, Донецкая, Тернопольская и Одесская области, стартовал в начале 2019 года – тогда органы местного самоуправления получили из госбюджета 922,6 млн гривен, за которые должны были приобрести автомобили экстренной медицинской помощи, программное обеспечение для диспетчерских центров и все необходимое для эффективного обучения работников.

Согласно отчету Счетной палаты, 114 млн гривен из выделенных денег остались неиспользованными и вернулись в бюджет, а 252 млн потрачены с признаками нарушения законодательства.

"В частности, установлены закупки учебных манекенов в три раза дороже их рыночной стоимости. В Донецкой области проводили учения по оказанию неотложной помощи дошкольникам и школьникам, выдавали им удостоверения об окончании курсов. Закупили автомобили скорой помощи, где работникам приходится использовать деревянные табуретки, чтобы пациенты могли подняться в салон машины", – рассказал Радуцкий.

Реклама

Он добавил, что присутствующие на онлайн-заседании руководители областей отчитывались об открытых уголовных делах, смене тендерного комитета и начале ремонтов учебных центров.

Радуцкий подытожил, что, по его мнению, такие результаты показывают, что для закупок за бюджетные средства нужно использовать специализированное закупочное учреждение.

Напомним, Министерство здравоохранения заложило в подготовленный правительством проект госбюджета-2021 повышение зарплат врачам экстренной медицинской помощи до 22 тыс. гривен.

Мы также сообщали, что на финансирование экстренной медицинской помощи правительство дополнительно выделило 1,26 млрд грн.