Ракетный комплекс "Нептун": взять оккупанта на прицел и изменить баланс сил на Черном море

Высокоточная крылатая ракета, которая способна изменить баланс сил на Черноморском побережье. Новое украинское оружие, которое превосходит любые российские аналоги, показали корреспондентам "Сегодня". Ракетный комплекс "Нептун" украинские конструкторы сделали в рекордно короткие сроки.

В чем его уникальность – в новом цикле "Украинская броня" разбирался Мирослав Откович.

8-миллиметровая бронированная сталь и современная электроника в середине. Так выглядит центр управления и запуска ракетного комплекса "Нептун". Это первые четыре учебно-боевые машины, которые уже сейчас отправляются на юг Украины.

Разработку, испытания и производство ракетного комплекса "Нептун" осуществили в рекордно короткие сроки. От старта до пуска – всего три года. За всем этим стоят более десятка украинских предприятий. Главное из которых КБ "Луч". Именно его легендарный конструктор, Герой Украины Олег Коростелев показывает нам, как устроен комплекс внутри кабины.

Сложная система спутниковой навигации способна сопровождать ракету в течение полета – от запуска до поражения цели. Важным элементом крылатой ракеты является головка самонаведения. Она обнаруживает, захватывает и сопровождает цель до момента уничтожения. На то он "Нептун", чтобы господствовать на море. Ракеты предназначены именно для уничтожения кораблей. Боевой заряд – 150 килограммов взрывчатки. Этого вполне достаточно, чтобы обезвредить большой военный корабль типа фрегат только одним попаданием.

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Перехватить новую украинскую ракету сложно, по дороге она маневрирует и летит максимально низко над уровнем воды. А точность наведения просто поражает. На скорости 900 километров в час камера на борту истребителя фиксирует момент, когда "Нептун" попадает прямо в "яблочко".

Полет ракеты отображается на мониторах оператора командного пункта, в случае необходимости он корректирует траекторию. Перед решающим ударом включается система самонаведения – это мертвая хватка – ракета попадет в цель даже в условиях сложного маневра.

Как говорит руководитель государственного предприятия КБ "Луч" Олег Коростылев, здесь очень много ключевых моментов – двигатель и система наведения, за которые конструкторам не стыдно.

Как только "Нептун" встанет на боевое дежурство на юге Украины, весь Черноморский флот страны-оккупанта России окажется под прицелом. А это уже серьезный фактор сдерживания, убеждает военный эксперт Михаил Самусь:

"Поскольку Россия будет знать, что даже в Севастопольскую бухту может прилететь пара ракет и уничтожить их флагманский флот, то это уже будет другое ощущение, потому что до этого Россия чувствовала себя абсолютно вольготно".

Дальность полета крылатых ракет – 280 километров. Впрочем, уже сейчас украинские конструкторы способны создать оружие для поражения целей на расстоянии до 2500 километров. А это значит, что под прицелом будет и Москва.

Олег Коростелев отмечает, что решение о разработке ракет большой дальности должны принимать военные и политики, но технически это возможно. Пока же задача другая – надежно защитить государство с юга. Так, чтобы цена агрессии была слишком высокой. Один дивизион, а это 24 крылатые высокоточные ракеты, станет на боевое дежурство уже к концу этого года.

Видео: Сегодня

Напомним, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал, что новейший ракетный комплекс "Нептун"станет основой нашего "щита сдерживания" как на суше, так и на море.

Также говорилось, что украинская армия приняла на вооружение ракетный комплекс "Нептун" для защиты украинского территории от атаки с моря еще в августе-2021.