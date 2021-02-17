Распродажа тюрем: Ирпенскую колонию выставили на аукцион (фото)

Министерство юстиции Украины и Фонд госимущества во вторник, 16 февраля, выставили на аукцион Ирпенский исправительный центр №132, который находится в Коцюбинском Киевской области.

Соответствующий лот появился на сайте ФГИ по цене 220 211 588 гривен.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишние 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome", – написал глава Минюста Денис Малюська в Facebook.

Согласно информации на сайте ФГИ, предложение действительно в течение 27 дней.

Реклама

Отметим, последних заключенных из Ирпенского исправительного центра вывезли почти два года назад, и с тех пор территория более чем 8 гектаров стоит в запустении. Подробнее о продаже Ирпенской колонии в материале "Тюрьма на продажу: Минюст пускает с молотка первую колонию под Киевом".

Напомним, год назад министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине больше тюрем, чем нужно, поэтому вполне можно начать их распродажу.