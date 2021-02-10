"Расслабляться еще рано": анастезиолог об эпидемии и вакцинации в Украине

Общая аудитория проекта – более двух с половиной миллионов зрителей

Глава Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал, когда украинцы получат вакцину, как победить COVID-19 без лекарств и сколько еще продлится пандемия. На эти вопросы он ответил в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора".

Он отмечает, что снижение количества случаев заболеваемости COVID-19 – это очень хорошо, но расслабляться еще рано.

Во время онлайн-общения анестезиолог рассказал, что украинцы получат вакцину в ближайшие дни. Первый миллион доз поступит от британской и американской компаний.

"Вакцинация – это не так, что раз и всех вакцинировали. На вакцинацию нужно также время, для чего и разработан этот национальный план вакцинации", – объяснил Дубров.

Видео: Сегодня

"Все еще есть много вопросов и к течению, и к методам лечения (COVID-19) – как у врачей, так и у рядовых граждан. Поэтому эта идея Фонда Рината Ахметова по созданию этого проекта, мне кажется, блестящая", – сказал он.

Директор Департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова рассказала, что онлайн-встречи с экспертами – еженедельные.

"Они ответили почти на полтысячи вопросов зрителей о коронавирусе. И если на старте проекта популярные вопросы касались симптоматики болезни, то сейчас людей больше интересуют прогнозы о том, сколько продлится пандемия и тема вакцинации", – говорит она.

Общая аудитория проекта – более двух с половиной миллионов зрителей. На страницах Фонда Рината Ахметова в социальных сетях можно увидеть полную версию эфира с главным анестезиологом страны.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях эпидемиолог в рамках проекта "Спроси доктора" рассказывал, при каких обстоятельствах пандемия COVID-19 станет менее агрессивной.