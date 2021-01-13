Разоблачила 81 банду и 536 коррупционеров: что сделала СБУ за 2020 год

За 2020 год работники Службы безопасности Украины обезвредили 81 преступную группировку и разоблачили 536 коррупционеров. Эффективность борьбы с преступниками повысилась почти в два раза. Для сравнения, в 2019 году СБУ обезвредила 47 таких группировок.

Об этом говорится на сайте СБУ.

По данным пресс-службы, членами 17 банд были чиновники. Больше всего группировок были связаны с наркобизнесом (30) и разбоями (18).

Среди наиболее резонансных дел – обезвреживание криминального авторитета "Князя" и блокирование финансовой пирамиды, организаторы которой украли более 250 000 000 долларов. Ее вкладчиками были более 600 000 человек.

Князь / Фото: СБУ

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Группировки с участниками-чиновниками в большинстве занимались взяточничеством. Еще семь банд были связаны с правоохранительной деятельностью и обороной, а шесть – с незаконной миграцией.

В 2020 году за преступления в составе группировок осудили 31 человека.

Также СБУ разоблачила 536 факта коррупции: взятки, присвоение или растрата имущества или злоупотребление властью. Относительно высокопоставленных чиновников начато 90 уголовных производств, тогда как в 2019 году таких подозрений было объявлено 36.

"Всего за направлением борьбы с коррупцией и оргпреступностью по материалам СБУ в течение года было начато 1218 досудебных расследований, в которых 1763 лицам сообщено о подозрении. За этот период было осуждено 379 человек, а 41 представителю криминалитета запрещен въезд в Украину", - добавили в сообщении.

Напомним, ранее СБУ блокировала финансирование террористической организации "ДНР".

Кроме того, правоохранители разоблачили преступную группировку, которая получала миллионную прибыль от продажи оптовых партий наркотиков в Украине.