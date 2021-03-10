Разрешение на оружие за 5-10 тысяч: полицейские попались на преступной схеме

Должностные лица Нацполиции организовали масштабную преступную схему выдачи разрешений на оружие. Ее участники ежемесячно оформляли более 200 незаконных разрешений за денежное вознаграждение. Их разоблачили.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции создал и возглавил преступную группу из числа работников разрешительных систем в областях, а также гражданских лиц – работников и владельцев магазинов по продаже оружия.
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Вопреки установленному законом порядку они оформляли и выдавали разрешения на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продлевали сроки их действия за "вознаграждение" в 5-10 тысяч гривен.
Среди их "клиентов" были представители организованных преступных группировок, лица которые подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Сейчас следствием установлено более 800 фактов выдачи по такой схеме разрешений на приобретение оружия, сообщили в Офисе генпрокурора.
Ранее сообщалось, что украинские правоохранители в сотрудничестве с Евроюстом и Европолом раскрыли международную мошенническую схему по отмыванию незаконно полученных средств.
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