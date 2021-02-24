Разумков оценил шансы на отставку министра Степанова

Несмотря на эпопею с вакцинационной кампанией в Украине, которая вместо 15 февраля началась с отсрочкой в девять дней, министр здравоохранения Максим Степанов может сохранить свою должность.

Об этом в интервью Интерфаксу заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он утверждает, что в парламенте нет однозначно позиции касательно отставки главы Минздрава.

"Однозначной позиции не будет. Теоретически есть фракции, которые выступают против Степанова, а есть те, кто его будет поддерживать. Но знаете, так – 50 на 50", – сказал председатель Рады.

Реклама

Разумков, считает, что настоящим показателем для Степанова станет то, как он "сработает по вакцинам".

Видео: Сегодня

Напомним, что ситуация вокруг вакцинации украинцев не понравилась народным депутатом. Сайт "Сегодня" разбирался, как украинцев готовили к отставке Максима Степанова.

Впрочем, в Офисе президента призывают не гнать лошадей. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк признал наличие недочетов у правительства, но увольнение главы Минздрава, который и руководит переговорами о поставках вакцин в Украину, он назвал "странным".