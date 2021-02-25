Разумков прокомментировал возможность внеочередных выборов Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для досрочного прекращения деятельности парламента девятого созыва и внеочередных парламентских выборов.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сегодня ни одной нормы, о которой говорит Конституция, об основаниях для досрочного прекращения работы Верховной Рады, не существует. Монобольшинство есть, оно продолжает работать и действует на правах коалиции", – отметил Разумков.

Он добавил, что Кабинет министров также работает и выполняет свои функции, поэтому тоже привести к развалу коалиции не может.

Реклама

По мнению спикера парламента, даже если кто-то выйдет из коалиции и будет ее переформатировать, всегда гипотетически можно создать другую.

"По состоянию на сегодня, я не слышал, чтобы кто-то из коллег по монобольшинству ко мне подходил и говорил, что планирует выйти из фракции", - добавил он.

Напомним, осенью в "Слуге народа" не исключали, что если часть народных депутатов от этой партии выйдет из фракции, перед президентом Владимиром Зеленским встанет вопрос о формировании новой коалиции или глава государства может пойти на роспуск парламента.