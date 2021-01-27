Разумков рассказал, когда могут провести всеукраинский референдум

В ближайшее время, несмотря на принятие нового закона, референдум в Украине не планируется, его проведение возможно не ранее 2022 года.

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "112 Украина".

"Закон предусматривал фактически возможность проведения референдума начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и финансовые. Вы понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме достаточно серьезной экономии средств бюджетных", – объяснил спикер.

По словам Разумкова, на проведение референдума понадобится 2 млрд гривен и эти средства будут выделяться из резервного фонда государства.

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"Эти средства должны ежегодно аккумулироваться и храниться в течение года, и только первого декабря куда-то перераспределяться. Но два миллиарда – это достаточно серьезная цифра, чтобы позволять государству хранить их 11 месяцев, а в 12-м месяце непонятно, куда отправлять. Парламент поддержал предложение этого не делать, и в случае, если будет необходимость референдума, выделять из резервного фонда средства на его проведение", – рассказал он.

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Инициировавший закон президент Владимир Зеленский считает, что благодаря референдуму украинцы смогут участвовать в принятии важных для страны решений.