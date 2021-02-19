"Решение принимают мгновенно": ВСУ на Донбассе могут давать "ответку" врагу

Данилов подтвердил, что командиры на Донбассе сами решают, открывать ли ответный огонь

Командирам в зоне операции Объединенных сил на Донбассе не нужно будет ожидать согласования с вышестоящим командованием возможности открыть ответный огонь по противнику.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, каждый командир отвечает за своих подчиненных и должен принимать решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение на открытие ответного огня.

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"В случае опасности нашим военным решение принимается мгновенно", – подытожил Данилов.

Напомним, на экстренном заседании СНБО были заслушаны доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил. Решения, принятые на заседании, имеют гриф "секретно", а потому не могут быть разглашены.

Напомним, что в последнее время на Донбассе активизировались снайперы противника, ВСУ несут безвозвратные потери.

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