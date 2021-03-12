Резкий скачок новых случаев COVID-19 в Украине: в каких областях наихудшая ситуация

Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Житомирской и Винницкой областях, а также в Киеве.
"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях", – написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:
- Киев – 896 случаев;
- Винницкая область – 940 случаев;
- Волынская область – 272 случая;
- Днепропетровская область – 665 случаев;
- Донецкая область – 499 случаев;
- Житомирская область – 1310 случаев;
- Закарпатская – 568 случаев;
- Запорожская область – 272 случая;
- Ивано-Франковская область – 695 случаев;
- Киевская область – 697 случаев;
- Кировоградская область – 78 случаев;
- Луганская область – 111 случаев;
- Львовская область – 704 случая;
- Николаевская область – 358 случаев;
- Одесская область – 757 случаев;
- Полтавская область – 304 случая;
- Ровенская область – 269 случаев;
- Сумская область – 431 случай;
- Тернопольская область – 566 случаев;
- Харьковская область – 688 случаев;
- Херсонская область – 87 случаев;
- Хмельницкая область – 491 случай;
- Черкасская область – 338 случаев;
- Черновицкая область – 658 случаев;
- Черниговская область – 292 случая.
Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.
Также напомним, в НАН спрогнозировали, в каких областях будет больше всего заболевших COVID-19.
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