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Резкий скачок новых случаев COVID-19 в Украине: в каких областях наихудшая ситуация

12 марта, 08:45

Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Житомирской и Винницкой областях, а также в Киеве.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях", – написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.

Также напомним, в НАН спрогнозировали, в каких областях будет больше всего заболевших COVID-19.

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