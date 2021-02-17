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Старый и новый адаптивный карантин: главные отличия

17 февраля, 15:37

Виталий Семченко

Кабмин смягчил несколько ограничений

Со следующей недели правительство вводит новый карантин с делением Украины на зоны эпидемиологической опасности. Ограничения продлятся до 30 апреля.

Журналисты "Сегодня" рассказывают, что изменится по сравнению с нынешней ситуацией.

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Адаптивный карантин: что изменится?

Базовый уровень карантина для всех регионов – желтый. Но по сравнению с нынешнем карантином Кабмин смягчил несколько ограничений:

Подробнее о запретах нового адаптивного карантина, а также принципах деления регионов на зоны читайте в материале "Сегодня".

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