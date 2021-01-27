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Россия для нас хуже террористов: названы главные угрозы для Украины

27 января, 11:22

Сергей Мартынец

Россия устроила войну по всем фронтам – и на поле боя, и подрывает страну изнутри

Россия представляет угрозу для Украины не только в военном плане. Оккупанты ведут против нас гибридную агрессию с помощью терроризма, информационных атак, подрывают ситуацию внутри страны и отношения с Западом.

Служба внешней разведки в своей "Белой книге" перечислила главные угрозы для Украины.

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Россия хуже террористов ИГИЛ

Дестабилизация Украины изнутри страны

Россия пытается ослабить поддержку Украины Западом

Угроза военного вторжения

Угроза нападения со стороны Беларуси

Как сообщали новости "Сегодня", внешняя разведка также выяснила, зачем на самом деле России нужны "ДНР" и "ЛНР".

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Источник: Сегодня

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