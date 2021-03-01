Россия хочет ввести "миротворцев" на Донбасс: Украина забила тревогу

Оккупанты попытаются легитимизировать вопрос привлечения своих миротворцев и уже предприняты первые шаги

Россия начала прощупывать почву на предмет введения на Донбасс своих "миротворцев", чтобы якобы усилить контроль над соблюдением перемирия. Для этого на передовую даже запустили российских пропагандистов.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) генерал-майор Сергей Салкуцан, передает ТКГ.

Он сообщил в ОБСЕ, что Россия попытается легитимизировать вопрос привлечения своих "миротворцев" для урегулирования конфликта.

Генерал объяснил, что сейчас РФ проводит ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых договоренностей о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня. Для этого оккупанты прощупывают реакцию Запада на возможное введение российских миротворцев, как "единственного надежного способа в урегулировании конфликта".

Реклама

Так, 27 февраля на позициях одного из подразделений "2-го армейского корпуса" боевиков были сняты сюжеты с акцентом на необходимости повышения эффективности контроля режима прекращения огня с помощью российских миротворцев. К съемкам привлекли боевиков, а в качестве съемочного реквизита использовались униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих "представительства ЛНР в СЦКК".

"Данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности, достигнутые сторонами в ходе заседаний ТКГ и в формате "Нормандской четверки", а именно в точном соблюдении этих договоренностей", – заявили в СЦКК.

Тем временем в Главном управлении разведки Минобороны Украины подсчитали снайперов из РФ на Донбассе.