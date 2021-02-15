Россия – "основатель Одессы и Днепра": учебник по истории Украины вызвал скандал

Эпопея с "перлами" в учебниках для украинских школьников продолжается. На этот раз в книжках по истории Украины для учеников 8 классов обнаружили откровенную пропаганду "русского мира".

Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

"Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь". Думаете, это руководство по истории России? Нет, это учебник по истории Украины для учеников 8 классов.

Это школьное пособие еще не напечатали и не издали, но оно может попасть к украинским детям уже в следующем году.

Множество ошибок заметил профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко – один из восьми экспертов, предоставлявших рецензии на учебник. Особенно его возмутил отрывок о временах освоения Харьковщины и Сумщины в XVII веке:

"Украинцы отправлялись туда на сезонные работы, охотиться, рыбачить, пасечниковать и так далее. Пространство осваивали путем приближенного к первобытным временам противостояния человека и природы".

То есть украинцы – основатели городов и имевшие письменность – описываются будто дикие племена.

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Подобное унижающее нацию искажение исторических фактов профессор нашел в большинстве пособий, которые в следующем году могут стать школьными учебниками.

Видео: Сегодня

По его словам, учебники даже на плагиат не проверили, а его огромное количество.

"Масса системных ошибок, масса фактологических ошибок. Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы "русского мера" и концепции "Новороссии", – жалуется Брехуненко.

Однако такого мнения придерживаются лишь два эксперта, читавшие будущие школьные учебники по истории. Но остальные шесть специалистов не заметили недостоверных фактов, поэтому Минобразования эти учебники рекомендует.

Другие историки тоже считают такие упущения недопустимыми.

"Русские не основывали там городов. Они строили крепости для своих гарнизонов, где не было никаких городских жителей. Именно эти тезисы основания русскими украинских городов, а не крепостей из камня – эта тенденция известна со времен Советского Союза", – утверждает историк Александр Алферов.

Почему авторы допустили таких огрехов, выяснить не удалось – на звонки никто не отвечает. Но в Институте модернизации содержания образования, который и проводил конкурс, назначили дополнительную проверку.

"Организовать дополнительную экспертизу этих учебников. Дополнительная экспертиза будет направлена ​​в научные учреждения НАН, вузы. Если экспертиза будет отрицательной, мы будем просить авторов исправить все, что они максимально могут исправить", – говорит старший научный сотрудник Института модернизации содержания образования Елена Гурская.

Если же недостатков не обнаружат, книги все же могут попасть в школьные библиотеки.

Однако это не первый скандал с учебной литературой. В этом году в учебнике "Защита Отечества" для 10 класса авторы вместо формы Вооруженных сил Украины поместили фото с российским обмундированием.

Кроме того, в учебнике по истории рассказывали, что Киев основан в XIX веке, а Софийский собор и Киево-Печерская лавра называли "памятниками того времени", хотя это было в XI веке.

Также мы писали о карте из популярной компьютерной игры The Elder Scrolls V Skyrim, которую обнаружили в украинском учебнике "География" для 6 класса.