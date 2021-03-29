Россия проплатила ложь о нацгвардейце Маркиве в Италии – расследование

Во время судилища над украинцем итальянские СМИ пестрели откровенно пророссийскими лозунгами

Десятки миллионов евро – ради дискредитации в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива и Украины. Журналисты изучили приговор суда и медиарынок и пришли к выводу о проплаченных Кремлем материалах в итальянских СМИ.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Когда суды решали, посадить Маркива за решетку или нет, в итальянских медиа звучали традиционные пророссийские пропагандистской лозунги: о том, что якобы в Украине гражданская война, а Виталий Маркив – военный преступник.

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Международные медиа, в частности New York Times вообще назвали это судилище историческим, потому что это первый случай влияния кремлевской дезинформации на судебную систему в демократической стране.

"Дискредитацию добровольческого движения, Национальной гвардии Украины, в том числе Вооруженных силы Украины, Нацполиции и других. Говорили, что в Украине нет вообще армии", – сказал по этому поводу сам Маркив.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Его обвинили в смерти итальянского журналиста Андреа Рокелли и россиянина Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году.

В 2019 году суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, однако в прошлом году Миланский апелляционный суд его оправдал.

После этого Следственный комитет РФ предъявил ему обвинения в убийстве и объявил в международный розыск.