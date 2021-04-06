Обострение на Донбассе – Россия готовила вторжение в Украину, но что-то пошло не так: мнения экспертов

Эксперты не исключают военного конфликта, но отмечают, что Москве он крайне невыгоден

Россия продолжает бряцать оружием вдоль границы с Украиной. Тема обострения на Донбассе не сходит с первых полос украинских и мировых изданий. 6 апреля Леонид Кравчук в комментарии "Сегодня" сообщил, что намерен повторно инициировать вопрос о "Пасхальном перемирии" – на очередном заседании Трехсторонней контактной группы. На прошлом заседании Россия инициативу о перемирии не поддержала.

Именно война стала поводом для первого разговора президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. "Сегодня" поинтересовался мнением украинских и российских экспертов: что происходит и какие у ситуации перспективы?

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что сейчас – неудачный момент для начала боевых действий, хотя угроза вторжения есть всегда. А российский социолог и политолог Игорь Эйдман отмечает, что действия Кремля – это попытка влияния на российских избирателей накануне выборов в Госдуму, намеченных на сентябрь этого года. В полномасштабную войну мало кто из экспертов верит. Хотя никто не исключает ее полностью.

Фесенко: для вторжения сейчас неудачное время

Политолог Владимир Фесенко считает, что риск российского вторжения есть всегда. Но сейчас неудачное время для подобных действий.

"Я не вижу причин, почему сейчас для них более важно вторгаться, чем в 2014 году. Тогда они гораздо меньше потерь понесли бы, чем сейчас. Просто из-за внутренних проблем в украинском государстве. А сейчас Украина гораздо серьезнее настроена, имеет больше возможностей для обороны", – считает он.

Эксперт назвал возможный сценарий развития событий: российское вторжение под флагами сепаратистских республик, как это было в 2014-15 годах.

"Полномасштабная война будет означать системный кризис в отношениях с Западом – прахом пойдут все усилия Путина по диалогу. Он пять лет пытается возобновить и уже частично возобновил диалог с Западом. А тут в один момент он сам все это разрушит? Зачем? Это же бессмысленно! Пугать – да. Но чтобы вторгаться напрямую, самим, под российским флагом, я не вижу никаких оснований и причин для этого", – отметил Фесенко.

Палий: на Кремль повлияла Америка

Военный эксперт Александр Палий считает, что Россия действительно планировала полномасштабное вторжение в Украину. "Это была реальная установка", – отмечает эксперт.

"Сначала они ограничили поставки в Украину дизельного топлива, для нашей военной техники, очевидно. Потом начали стягивать войска к границе. Затем активизировалась пропаганда про убитого на Донбассе мальчика. То есть все это делалось для того, чтобы напасть на Украину и чтобы за Украину никто не заступился", – считает он.

Однако, считает эксперт, планы РФ подпортила позиция Штатов. В частности, речь идет и о заявлении американского министра обороны и о звонке президента Байдена.

"После этого у россиян что-то немножко заглохло. То есть сейчас мы видим, что американские сигналы на них повлияли", – добавил Палий.

Политолог также отмечает, что в случае нападения Украина получит серьезную поддержку со стороны партнеров – "поэтому это будет одно из последних преступлений России в ее истории". "Мы знаем, что в Корее в свое время американцы прямо воевали. Но это необязательно. Здесь будут совершенно другие технологии. Мы видели, что сделали турецкие беспилотники с российскими войсками в Сирии. У американцев более продвинутые технологии. Численность войск мало что значит – сейчас не время десятимиллионных армий", – добавил он.

Селезнев: Путин пытается привлечь внимание Запада

Перемещениями войск Владимир Путин пытается привлечь к себе внимание Запада и россиян. Тем более что на осень назначены выборы в Государственную думу. Так считает бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Тут несложно провести аналогию с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который начинает выпускать ракеты, когда ему нужно внимание мирового сообщества. Вспомните, как зашкаливал рейтинг Путина, когда в 2014 году он оккупировал Крым, а после развязал войну на Донбассе. С учетом того, что осенью состоятся выборы в Госдуму, то градус напряжения будет возрастать", – отмечает Селезнев.

Военный эксперт также говорит, что обострения на Донбассе возможны, однако только локальные – "у России недостаточно сил и средств, чтобы проводить масштабные военные операции против Украины".

"Возле украинской границы пока не фиксируется достаточно сил, которых было бы достаточно для полномасштабного вторжения. Это просто один из элементов силового, информационного и психологического давления – чтобы заставить Украину пойти на уступки в переговорном процессе", – добавил Селезнев.

Пионтковский: война приведет к отключению России от Swift

Российский политолог Андрей Пионтковский уверен: если Кремль пойдет на открытую агрессию, то начнется "настоящая экономическая война".

"Это будет отключение от Swift, нефтяное эмбарго, ну и, наконец, арест того самого российского триллиона, которым американцы грозятся начиная с закона 2017 года, но так ни разу и не решились. Тотальная экономическая война начнется немедленно после малейшего движения российских вооруженных сил, например, в направлении Мариуполя", – отметил он.

Эйдман: Путин хочет возродить Российскую империю

Своими действиями Кремль пытается создать военную истерию среди населения России. Давление на Украину – вопрос второй. Так считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

"Как только стихает военно-патриотическая истерия, власть сразу теряет популярность и поддержку. Поэтому каждый раз нужно подбрасывать новые поленья в этот огонь перманентной войны. Кроме того, Путин хочет войти в историю как возродитель Российской империи, а без Украины империя оказывается какая-то неполноценная", – говорит Эйдман.

По его мнению, большую войну Путин начать сейчас не сможет. Причина: у России для этого нет экономических ресурсов.

"Во-первых, Украина уже не такая, как была в 2014 году. Армия стала намного сильнее, много нового вооружения закуплено за это время. Во-вторых, это санкции. Открытое вторжение привело бы к масштабным санкциям. Тем более, администрация Байдена и Конгресс на это готовы", – подчеркнул эксперт.

Эйдман уверен, что новая война приведет к мощному экономическому кризису. В частности, боевые действия приведут к:

падению рубля;

окончательному оттоку иностранных инвестиций;

обвалу фондового рынка.

"На носу выборы в Госдуму, а власть и так теряет поддержку. Голосование, конечно же, будет фальсифицировано, тем не менее, элементарная поддержка населения нужна. А в случае нового кризиса никакая патриотическая истерия не сможет закрыть людям глаза на их экономическое и социальное положение", – говорит Эйдман.

Арестович: началась новая холодная война

Вероятное объяснение концентрации российских войск вдоль границы с Украиной – военные учения НАТО Defender Europe 2021, активная фаза которых начнется в мае.

"Во время учений любая страна мира начинает делать ответные ходы, к примеру, разворачивать войска. Как бы она поступила в случае реальной войны. То есть военные играют в свои шахматы. И поскольку фокусом этих учений является ситуация на Балканах и в Крыму – по сути, это отработка возможного столкновения НАТО и РФ – россияне двигают своих коней", – рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Также он считает, что в отношениях США и России началась новая холодная война – после того, как президент Байден назвал Путина убийцей.

"Государства разделились на два блока: Китай, Россия, Иран – авторитарный блок; США и Запад – демократический блок. Украина и Беларусь находятся посредине. То есть мы в ситуации, когда одни из нас хотят сделать "серую зону", на которой идет игра, а другие – чтобы мы стали частью мировой демократии", – отметил спикер.

Арестович подчеркивает, что Путин, проигравший в Ливии, Сирии и Азербайджане, попытается отыграться в Украине. Кремль также хочет добиться уступок в рамках "нормандского формата" – "чтобы мы двигались, повышали красные линии и шли на прямые переговоры с так называемыми "ЛДНР".

Как накалялась ситуация

О новом обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях стало известно 26 марта – когда в районе поселка Шумы оккупанты убили четверых военных ВСУ. Украинская разведка сообщает: РФ хочет расширить военное присутствие на территории псевдореспублик путем введения своих регулярных сил под видом миротворцев.

В Сети также появились видео, на которых российскую технику перевозят по Керченскому мосту. По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, Россия сосредоточила на границе многотысячные силы. А на оккупированных территориях находятся около 60 тыс. солдат противника.

С конца февраля эфиры российских пропагандистских каналов заполнились сообщениями, что Украина стягивает технику и военных и готовит наступление на ОРДЛО. Более того, 3 апреля появилась фейковая новость, что дрон ВСУ сбросил снаряд на окраине Донецка – от взрыва якобы погиб мальчик, а его бабушка получила ранения.

Теме обострения на Донбассе был посвящен первый телефонный разговор американского лидера Джо Байдена и президента Владимира Зеленского.

"Мы стоим плечом к плечу, когда идет речь о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", – заявил после звонка Зеленский.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.

А Госдеп США потребовал от Кремля объяснений из-за передвижения войск вблизи границы.

"Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения в связи с этими провокациями... однако, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", – заявили в ведомстве.