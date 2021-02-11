Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООН

Совет безопасности Организации Объединенных Наций провел заседание, посвященное шестой годовщине подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений.
Сайт "Сегодня" собрал главные заявления стран-участниц.
Франция
- мы не будем мириться с невыполнением РФ Минских договоренностей;
- Россия ответственная за конфликт на Донбассе.
Норвегия
- поддерживаем территориальную целостность Украины, включая Крым;
- осуждаем российскую агрессию;
- призываем РФ вывести свои войска с территории Украины;
- высоко оцениваем полгода режима прекращения огня;
- призываем Россию обеспечить свободный доступ представителей международных гуманитарных организаций свободное передвижение и доступ к лицам, которые содержатся на оккупированных территориях;
- приветствуем работу Нормандского формата и ТКГ.
Эстония
- Россия седьмой год грубо нарушает международные соглашения, в частности, Устав ООН;
- действия РФ являются угрозой для международного мира и безопасности;
- 91% нарушений, связанных с отведения тяжелой техники, зафиксированы на территории, которую не контролирует правительство Украины.
США
- Россия подрывает прогресс, при этом обучает, вооружает и финансирует марионеток так называемых "ЛДНР";
- Кремль является подстрекателем конфликта на Донбассе;
- США поддерживают территориальную целостность Украины и никогда не признают оккупацию Крыма;
- Санкции из-за российской агрессии будут сохраняться до тех пор, пока Россия не изменит свой курс.
Украина
- в январе-феврале 2021 года число нарушений режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований значительно возросло;
- обструкции и блокирование становятся практически нормой поведения российской делегации в ТКГ;
- Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права;
- Кремль поставляет на оккупированную территорию вооружение, боеприпасы и персонал;
- РФ превратила отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой крупный военный форпост;
- Россия продолжает выдавать сотни тысяч паспортов украинским гражданам, проживающим на оккупированных территориях;
- из-за действий страны-агрессора Донбасс находится на грани экологической катастрофы.
Россия
В ответ на все обвинения представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Германия и Франция "потакают фантазиям о российской агрессии" в Украине. И, тем самым, являются соучастниками преступлений на Донбассе.
Он также напомнил, что в декабре 2020 года Совбез ООН провел заседание и заслушал "настоящих представителей Донбасса".
"К слову, украинская делегация и ее западные покровители, включая членов нормандского формата Германию и Францию, от участия уклонились. Где же тогда ваши принципы. Те, кто поддерживают лишь одну сторону конфликта и потакают болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", – сказал Небензя.
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