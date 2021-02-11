Версія українською
$ 27,77
33,67

Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООН

11 февраля, 23:01

Виталий Семченко

Все страны осудили РФ из-за агрессии в Украине

Совет безопасности Организации Объединенных Наций провел заседание, посвященное шестой годовщине подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления стран-участниц.

Франция

Норвегия

Эстония

США

Украина

Россия

В ответ на все обвинения представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Германия и Франция "потакают фантазиям о российской агрессии" в Украине. И, тем самым, являются соучастниками преступлений на Донбассе.

Реклама

Он также напомнил, что в декабре 2020 года Совбез ООН провел заседание и заслушал "настоящих представителей Донбасса".

"К слову, украинская делегация и ее западные покровители, включая членов нормандского формата Германию и Францию, от участия уклонились. Где же тогда ваши принципы. Те, кто поддерживают лишь одну сторону конфликта и потакают болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", – сказал Небензя.

Новости на эту же тему:
Россия Совбез ООН агрессия России минские соглашения война на Донбассе

Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
«Нацкорпус» блокує силові загони Киви-Медведчука в центрі Києва