Российские дипломаты "признали" Крым украинским: фото яркого троллинга

В Украине снова потроллили российских дипломатов упоминанием о том, что Крым – это Украина. Эта веселая акция прошла по случаю годовщины незаконного т.н. референдума о "присоединении" полуострова к России. Об этом сообщил в Telegram журналист Александр Цаплиенко.

"Веселая была сегодня ночь у российских дипломатов. В ночь с 15 на 16 марта дипломаты РФ, которые находятся в Украине, появились на печатных плакатах, где "от первого лица" признали факт незаконной аннексии Россией АР Крым", – написал он.

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

По его словам, эти плакаты появились везде, где работают и живут российские дипломаты, в том числе и возле посольства РФ в Украине, "а дизайн автомобилей российской агентуры значительно улучшили стильные трезубцы".

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

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Кроме того, плакаты развесили и возле дипломатических представительств иностранных государств в Киеве, а именно: у посольств Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, Великобритании, Беларуси и США. Возможно в качестве солидарности с украинским народом против оккупации Крыма.

"Изысканный троллинг – это хороший способ напомнить миру лицо агрессора", – добавил Цаплиенко.

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Отметим, что это уже далеко не первый раз дипломатам из РФ напоминают об оккупации Крыма. Как сообщали новости "Сегодня", 24 февраля СБУ потроллила россиян.