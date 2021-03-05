Русые волосы, зеленые глаза: в СМИ появилось первое фото жены Коломойского

Об Ирине Коломойской известно немного – с мужем познакомилась в пионерлагере, а училась на педагога

Одно из украинских интернет-изданий опубликовало снимок украинского бизнесмена Игоря Коломойского и женщины, которая, как утверждается, является его женой Ириной.

Снимок появился на сайте Страна.ua.

Если на фотографии действительно Ирина Коломойская, то она является стройной женщиной с зелеными либо серо-зелеными глазами, русыми волосами и стрижкой каре. Хотя когда и при каких обстоятельствах было сделано фото, не уточняется.

Она ведет настолько непубличный образ жизни, что данный снимок может считаться ее первым, который был опубликован украинскими СМИ.

Фото: скриншот сайта Страна.ua

Как утверждается, Игорь Коломойской познакомился со своей будущей супругой Ириной Чигриной познакомился в 13-летнем возрасте в пионерском лагере, а поженились на третьем курсе университета – в 80-ых годах прошлого века.

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Точный возраст женщины неизвестен – по разной информации она на 2-5 лет младше мужа. Но известно, что у нее педагогическое образование, и раньше она работала учителем в школе.

Сейчас преимущественное время Ирина Коломойская живет в доме их семьи в Женеве.

Напомним, что 5 марта госсекретарь США Тони Блинкен объявил, что его страна вводит санкции в отношении Игоря Коломойского и его семьи – жены Ирины, дочери Анжелки и сына Григория.

Больше о том, за что именно Коломойский и его родные попал в "черный список" США, читайте в материале "С пламенным приватом из США – за что против Коломойского ввели санкции".

Видео: Сегодня