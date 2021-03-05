Русые волосы, зеленые глаза: в СМИ появилось первое фото жены Коломойского

Одно из украинских интернет-изданий опубликовало снимок украинского бизнесмена Игоря Коломойского и женщины, которая, как утверждается, является его женой Ириной.
Снимок появился на сайте Страна.ua.
Если на фотографии действительно Ирина Коломойская, то она является стройной женщиной с зелеными либо серо-зелеными глазами, русыми волосами и стрижкой каре. Хотя когда и при каких обстоятельствах было сделано фото, не уточняется.
Она ведет настолько непубличный образ жизни, что данный снимок может считаться ее первым, который был опубликован украинскими СМИ.
Как утверждается, Игорь Коломойской познакомился со своей будущей супругой Ириной Чигриной познакомился в 13-летнем возрасте в пионерском лагере, а поженились на третьем курсе университета – в 80-ых годах прошлого века.
Точный возраст женщины неизвестен – по разной информации она на 2-5 лет младше мужа. Но известно, что у нее педагогическое образование, и раньше она работала учителем в школе.
Сейчас преимущественное время Ирина Коломойская живет в доме их семьи в Женеве.
Напомним, что 5 марта госсекретарь США Тони Блинкен объявил, что его страна вводит санкции в отношении Игоря Коломойского и его семьи – жены Ирины, дочери Анжелки и сына Григория.
Больше о том, за что именно Коломойский и его родные попал в "черный список" США, читайте в материале "С пламенным приватом из США – за что против Коломойского ввели санкции".
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