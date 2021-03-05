С пламенным приватом из США – за что против Коломойского ввели санкции

Американцы подозревают, что защищая Днепропетровскую область от агрессии России в 2014, Коломойский не устоял от соблазна воспользоваться положением топ-чиновника в личных интересах

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о санкциях Соединенных Штатов против украинского олигарха Игоря Коломойского: "Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции".

Часто говорят, что у Коломойского совершенно особые отношения с президентом Зеленским. "Сегодня" разбирались, за что олигарх из Днепра попал в немилость к американцам, что его ждет дальше и станет ли президент его защищать.



Нефть и передел бизнеса – в чем США обвинили Коломойского

Блинкен заявил, что Коломойский, возглавляя в 2014-2015 Днепропетровскую облгосадминистрацию, оказался "причастным к коррупционным действиям, подрывавшим верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы".

Вопрос тут непростой. В глазах патриотической общественности Коломойский – большой молодец, потому что взял смелость разрулить ситуацию в Днепре в 2014. Тогда Днепробласть балансировала на грани превращения в очередную "народную республику" по аналогии с "ДНР" и "ЛНР".

В Днепре Коломойского до сих пор многие поддерживают. Несмотря на то, что нынешний мэр Днепра Борис Филатов с Коломойским публично рассорился, его победу на минувших выборах отчасти объясняют причастностью к команде олигарха.

Что же не нравится американцам в той ситуации? Точно на этот вопрос Блинкен не ответил.

Однако, скорее всего, дело касается нефти. В 2014 году Коломойский перекачал 675 тысяч тонн технической нефти из сети нефтепроводов Украины, мотивируя это тем, что нефтью могли завладеть сепаратисты. Частично нефть переработали на Кременчугском НПЗ Коломойского, но по большей части оставили на хранение в резервуарах компаний олигарха. При этом собственником нефти считалось госпредприятие "Укртранснафта", которым руководил человек Коломойского – Александр Лазорко.

"Укртранснафта" беспрекословно стала платить Коломойскому за аренду резервуаров по явно завышенному прайсу – 6,75 грн. за тонну нефти. Получалось по 100 тыс. долл. в сутки. Схема выглядела коррупционной – и, вероятно, американцы в курсе.

Были и другие эпизоды. Например, Коломойский имел влияние на компанию "Укрнафта", контрольный пакет в которой принадлежал государству. Вероятно, под влиянием олигарха компания отказывалась платить рентные платежи и дивиденды.

Тогда же, на посту губернатора Днепробласти, Коломойский публично высказывался о необходимости передела бизнеса в регионе с привлечением к этому добровольческих батальонов. Так, в 2015 Борис Филатов, в то время еще состоявший в команде Коломойского, цитировал слова бизнесмена в своем ФБ:

"Государство сегодня просто обязано провести конфискацию имущества, заводов, акций сторонников сепаратизма. Всех тех, кто финансировал и продолжает финансировать террор в стране, – писал Филатов. – Задаю вопрос: "А куда и кому имущество это изъятое передавать?" ИВК отвечает: "В специальное ОАО, в котором акционерами будут участники АТО, ветераны, родственники погибших".

Блинкен также отметил: "Хотя эти санкции основаны на действиях при его пребывании в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются и сейчас, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему".

Тут надо полагать речь идет о связи Коломойского с бывшим журналистом, а ныне – депутатом ВР Александром Дубинским, который уже попал под санкции США. Причина санкций – причастность Дубинского к так называемым "пленкам Деркача". В частности, Дубинский участвовал в пресс-конференциях Деркача, на которых воспроизводились аудиозаписи переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего президента США Джо Байдена.

Кто попал под санкции вместе с Коломойским

Под санкции попали члены семьи олигарха:

Супруга Ирина Коломойская

дочь Анжелика Коломойская

сын Исраэль Цви Коломойский.

Им всем на данный момент запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Только въезд в США – и все? Чем грозят санкции

Вероятно, не все. Последствия санкций пока что сложно представить. Поэтому даже эксперты осторожны в высказываниях на этот счет.

"Когда США накладывают санкции, то это, собственно говоря, серьезные вещи, и они в соответствии с их законодательством далее могут распространяться и на активы. Тем более, если речь идет о коррупции. Я не хочу спешить с выводами, но уже понятно, что это неординарное политическое решение, которое точно не пойдет в позитив тому, в отношении кого оно принимается", – считает народный депутат, замглавы энергокомитета Рады Алексей Кучеренко.

Факт в том, что поскольку сейчас против Коломойского осуществляется одновременно несколько расследований, то введение санкций чрезвычайно осложнит позицию защиты олигарха.

Впервые о том, что против Коломойского в США начинается уголовное расследование, сообщили еще в 2019 году – в американских СМИ.

Тогда Коломойский в комментарии украинской прессе легкомысленно заметил: "Может какое-то расследование и ведется, наверное. И оно будет проведено, и ничем не завершится, как всегда. То, что касается меня. Потому что я ничего противозаконного на территории США, или ЕС, или Украины не совершал".

Однако в августе 2020 в американской компании Optima, имеющей непосредственное отношение к Коломойскому, начались обыски ФБР. По данным источника американских СМИ в ФБР, компанию подозревают к причастности в отмывании денег из ПриватБанка.

В декабре 2020 Министерство юстиции США направило иск в Окружной суд Южной Флориды с требованием конфискации здания украинского олигарха Игоря Коломойского. По мнению Минюста США, здание было приобретено за счет денег ПриватБанка, незаконно присвоенных перед тем, как этот банк был национализирован.

Затем стало известно, что уже в середине 2020 Минюст США настаивает на конфискации сразу трех объектов недвижимости в США общей ценой в 60 млн. долл. – небоскреб в Кливленде, бизнес-центр в городе Луисвилль и офисный центр в Далласе.

Украина защитит олигарха-патриота?

Часто политические эксперты указывают на связь Коломойского с президентом Зеленским. Но если такая связь и была, президент уже давно взял курс на дистанцирование от олигарха, который все больше кажется токсичным.

Политолог Валентин Гладких отмечает, что разрыв между Коломойским и Зеленским стал очевидным уже после того, как Андрей Богдан, которого считают юристом Коломойского, покинул пост главы Офиса президента (февраль 2020). По его мнению, отсутствие дружбы и партнерства между Коломойским и Зеленским стало особенно заметно сейчас, после того, как Генпрокуратура вручила подозрения трем топ-менеджерам ПриватБанка, включая председателя правления – Александра Дубилета.

"Президент Зеленский уже не раз доказал, что не действует в интересах Коломойского. Достаточно вспомнить принятие банковского (антиколомойского) закона. Но, разумеется, люди Коломойского есть в Верховной Раде. И не только во фракции Зеленского. Но тут вопрос, до каких границ доходит их лояльность? Вряд ли они пылают желанием идти в огонь и воду ради Игоря Валерьевича. Да, человек с деньгами, как Коломойский, может рекрутировать нардепов. Но не может заставить их принять закон, согласно которому он – выше закона", – говорит Гладких.

Как у Коломойского с санкциями в других странах

Вопреки распространенному суждению, имя Игоря Коломойского отсутствует в списках граждан Украины, против которых введены санкции в Российской Федерации. В РФ против Коломойского возбуждено уголовное дело по ряду эпизодов в связи с агрессией России на Донбассе. Следственный комитет даже объявил Коломойского в международный розыск и выдал постановление о "заочном аресте". Интерпол в розыске Коломойского России отказал. И о тех делах в Москве сейчас вспоминают не часто.

Кому еще из украинских граждан угрожают санкции США

Точного ответа на этот вопрос нет. Однако глава Госдепа Блинкен намекнул на возможность дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины: "Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы усиливать ответственность коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире".