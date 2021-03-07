Саакашвили и журналист Руденко поссорились "из-за крысы, которая съела 37 млрд долларов" (фото)

Председатель Исполнительного комитета реформ и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который принес крысу в клетке на прямой эфир "Свободы слова Савика Шустера", заявил, что 37 миллиардов долларов ежегодно "крысят" чиновники из карманов украинцев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В прямом эфире у Савика Шустера эти цифры подтвердили руководители всех главных финансовых ведомств. Никто наши данные не только не оспаривал, но наоборот говорили, что реальные цифры еще больше. То есть фактически все признают, что я прав", – сообщил Саакашвили.

По его словам, эти деньги воруют ежегодно на протяжении уже трех десятилетий.

К озвученной Саакашвили цифре придрался журналист Сергей Руденко: "Ежегодно при Зеленском крадется 37 млрд долларов. Об этом свидетельствует Офис простых решений во главе с Саакашвили. Какая доля в этих 37 млрд долларов Зеленского, как думаете? А если его части там нет, то почему это Большое воровство не прекращается?".

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В свою очередь Саакашвили ответил журналисту: "Если бы это был Зеленский, я бы сказал, что это Зеленский. Нечего манипулировать цифрами, которые подтверждаются всеми, и приписывать Зеленского".

Ранее в Грузии полиция задержала главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелию. Неформальным лидером этой политсилы является Михаил Саакашвили.