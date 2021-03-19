Самые несчастные в Европе: Украина поднялась в рейтинге счастья

За прошедший год в Украине прибавилось счастья. Так считают авторы Всемирного доклада о счастье 2021 (World Happiness Report).
Документ был опубликован 19 марта Сетью решений устойчивого развития ООН.
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За прошедший год Украина поднялась в рейтинге на 110 строчку из 149 возможных. А в прошлом году наша страна занимала 123 позицию в списке.
В целом, Украина остается самой несчастной страной Европы. Нас опережают все соседи – Словакия (34 место), Польша (44), Румыния (46), Венгрия (53), Молдова (65), Россия (76) и Беларусь (88).
Рейтинг четвертый год подряд возглавляет Финляндия. В целом, топ-10 самых счастливых стран мира выглядит следующим образом:
- Финляндия;
- Дания;
- Швейцария;
- Исландия;
- Нидерланды;
- Норвегия;
- Швеция;
- Люксембург;
- Новая Зеландия;
- Австрия.
Самой несчастной страной в мире признали Афганистан, за которым следуют Зимбабве, Руанда, Батсвана и Лесото.
Рейтинг публикуется ежегодно с 2012 года. Он основан на шести показателях: ожидаемая продолжительность жизни, ВВП, уровень личной свободы, соцподдержка, коррупция и щедрость.
Авторы исследования утверждают, что в 2020 году значительную роль в ощущении людьми счастья предсказуемо сыграла пандемия коронавируса – многие люди лишились средств к существованию и оказались на грани голода.
Ранее "Сегодня" обсудили с экспертами, сколько украинцам надо денег для счастья:
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