Популярнейшими в "ковидном" 2020-м у украинцев стали соседние и курортные страны

Украину посетили втрое меньше иностранцев, чем обычно

В прошлом году даже в условиях карантина более 11 с четвертью миллионов граждан Украины совершили путешествия в 123 страны мира.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Наиболее посещаемыми стали три страны, граничащие с Украиной:

Польша – около 4 млн человек;

Венгрия – 1 млн 635 тыс.;

РФ – 1 млн граждан Украины.

На курортах Турции побывало 965 тыс. украинцев, а в Египте – 730 тыс.

Как оказалось, для сотен тысяч украинцев наиболее привлекательными для посещений стали такие страны:

Румыния – более 626 тыс.;

Беларусь – 496 тыс.;

Словакия – 336 тыс.;

Молдова – 328 тыс.;

Германия – 222 тыс.;

ОАЭ – 100 тыс. человек.

Среди популярнейших стали и такие страны:

Австрия, куда совершили свое путешествие 68 тыс. человек;

Италия – почти 60 тыс.,

Испания – 53,5 тыс.;

Великобритания – 44,5 тыс.;

Болгария – 42 тыс.;

Израиль – 41 тыс.;

Грузия – 33,6 тыс.;

Греция – 26,5 тыс.;

Дания – 24 тыс.;

Катар – около 20 тыс.;

Доминиканская Республика – 14,5 тыс. человек.

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На Балканы, в Черногорию, Хорватию и Албанию, съездили соответственно 23 тыс., 16,2 тыс. и 12 тыс. украинцев.

Интересными стали Литва, где побывало 33 тыс., Латвия – 19,5 тыс. и Финляндия – почти 10 тыс. граждан.

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В то же время Украину в прошлом году посетило почти втрое меньше иностранцев – примерно 3,4 млн человек из 192 стран мира.

Больше всего к нам приезжали из приграничных стран: лидерами стали граждане Молдовы – 933 тыс., Беларуси – 463,5 тыс., РФ – 390 тыс., Польши – 272 тыс., Румынии – 229 тыс. и Венгрии – 217 тыс.

Приезжали также граждане Турции – 149 тыс., Германии – 74 тыс., Израиля – 57 тыс. и США – 42 тыс.

Кроме того, в Украине побывали 34,5 тыс. подданных Великобритании, около 30 тыс. граждан Литвы, 26 тыс. – Азербайджана, более 25 тыс. – Италии, 23 тыс. – Индии, 22,5 тыс. – Грузии, более 22 тыс. – Болгарии, почти 21 тыс. – Сербии.

А из таких стран, как Чехия, Латвия, Китай, Египет, Узбекистан и Армения, Украину посетило от 10 до 20 тыс. путешественников.

Подавляющее большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 000 человек следовали через нашу страну транзитом.

Напомним, США изменили правила карантинных ограничений для украинцев – с 26 января нужно делать тест на COVID-19.

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Тем временем Евросоюз планирует закрыть внутренние границы:

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