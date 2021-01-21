СБУ начала расследование против Шария: что вменяют блогеру

Служба безопасности Украины начала расследование против блогера Анатолия Шария, которому инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, сегодня к активистам Шария пришли силовики в рамках оперативного производства.

"По моему заявлению в ноябре представители СБУ открыли уголовное производство против блогера Анатолия Шария. Тогда он опубликовал видео на YouTube с изображением, где карта страны была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей… Сотрудники СБУ вручили его активисту повестку", – написал Гончаренко.

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Сам же Шарий подтвердил на своей странице в Facebook, что сегодня в дом одного из его сторонников пришли три сотрудника СБУ в балаклавах и вручили повестку "по делу о картинке к видео на YouTube".

Отметим, что блогер и журналист не только известен своими антиукраинскими заявлениями с 2014 года, но и оказался фигурантом уголовного дела в 2011 году за инсценировку покушения на самого себя с обстрелом своего автомобиля. Также в отношении Шария было возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве, после того как он открыл стрельбу из травматического оружия в общественном месте и ранил человека.

А летом 2020 года СМИ показали шикарную виллу Анатолия Шария в Испании. По оценкам журналистов, незадекларированная вилла на берегу моря стоит порядка миллиона евро.