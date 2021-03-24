СБУ подозревает экс-нардепа Семенченко в контрабанде и продаже военных запчастей из РФ

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность не предусмотренной законодательством и связанной с бывшим нардепом Семеном Семенченко "частной военной компании", деятельность которой была направлена ​​на подготовку тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В состав ЧВК входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов ЧВК проходила на базе в Киевской области – тренировка обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

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Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях.

Отдельно следователи получили данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между ЧВК и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксировано предложения организовать поставки оружия в эти страны.

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По данным следствия, организаторами такой деятельности были бывший нардеп Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко.

По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники СБУ провели около 80 обысков в офисе, места проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях. Правоохранители изъяли:

почти 5500 патронов различного калибра;

7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;

4 подствольных гранатомета;

ручной пулемет Калашникова;

2 автоматические винтовки;

3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;

7 помповых ружей;

38 гранатометным выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5);

16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;

устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Также изъята финансовая документация и черновые записи по организационной структуры вооруженного формирования, личные дела участников.

Напомним, ранее новости "Сегодня" пытались разобраться, зачем окружению Семенченко арсенал оружия под Киевом.