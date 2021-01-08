СБУ расследует подпольную вакцинацию от COVID-19 поддельной вакциной Pfizer

В Украину ввозили ядовитые препараты под видом известной вакцины

Служба безопасности расследует ввоз в Украину и продажу под видом вакцины от COVID-19 компании Pfizer ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает "Суспільне".

"Известно, что группа лиц по предварительному сговору в нарушение установленных правил приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", – рассказали в СБУ.

Следователи проверяют обстоятельства применения этих средств и вакцинации отдельных граждан в медицинских учреждениях и вне их.

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Сведения о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса Украины, внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года.

Напомним, ранее в Сети активно писали о том, что некоторые народные депутаты и высокопоставленные чиновники тайно получили вакцину Pfizer, нелегально завезенную из Израиля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль приказал министерствам здравоохранения и внутренних дел проверить информацию о том, что он и ряд депутатов тайно получили вакцину Pfizer от коронавируса, которую нелегально привезли из Израиля.

В то же время в Министерстве здравоохранения Израиля опровергли контрабанду прививок от COVID-19 или их тайные поставки для вакцинации украинских чиновников.