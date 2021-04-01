СБУ разоблачила масштабную схему хищения земель чиновниками Госгеокадастра (фото)

Сотрудники СБУ разоблачили чиновников Госгеокадастра, которые организовали масштабную схему хищения государственных земель. Должностные лица региональных подразделений действовали под "прикрытием" центрального руководства.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тысяч гектаров государственных земель. В частности свыше 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раза по одному целевому назначению на одного человека, что есть грубым нарушением закона", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.
"Киберспециалисты СБУ зафиксировали, что коррупционный механизм функционировал из-за пробелов в работе Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота "Докпроф", которую используют во многих органах власти", – сообщили в СБУ.
Правоохранители провели обыски в региональных подразделениях Госгеокадастра и по месту жительства фигурантов уголовного производства. Они обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 362 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, неделей ранее СБУ разоблачила мошенническую схему по завладению средствами граждан под предлогом инвестирования в криптовалюту и управление активами. По такой схеме было обмануты десятки украинцев на общую сумму около 5 млн долл.
Также сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук.
Новости на эту же тему: